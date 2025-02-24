Valute / VLYPP
VLYPP: Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A
25.51 USD 0.14 (0.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VLYPP ha avuto una variazione del 0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.24 e ad un massimo di 25.54.
Segui le dinamiche di Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.24 25.54
Intervallo Annuale
21.71 26.11
- Chiusura Precedente
- 25.37
- Apertura
- 25.45
- Bid
- 25.51
- Ask
- 25.81
- Minimo
- 25.24
- Massimo
- 25.54
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 0.55%
- Variazione Mensile
- 0.35%
- Variazione Semestrale
- 3.53%
- Variazione Annuale
- 3.28%
20 settembre, sabato