VLYPP: Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A
25.51 USD 0.14 (0.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VLYPP hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.24 bis zu einem Hoch von 25.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.24 25.54
Jahresspanne
21.71 26.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.37
- Eröffnung
- 25.45
- Bid
- 25.51
- Ask
- 25.81
- Tief
- 25.24
- Hoch
- 25.54
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 0.35%
- 6-Monatsänderung
- 3.53%
- Jahresänderung
- 3.28%
