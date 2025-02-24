Moedas / VLYPP
VLYPP: Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A
25.51 USD 0.14 (0.55%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VLYPP para hoje mudou para 0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.24 e o mais alto foi 25.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
25.24 25.54
Faixa anual
21.71 26.11
- Fechamento anterior
- 25.37
- Open
- 25.45
- Bid
- 25.51
- Ask
- 25.81
- Low
- 25.24
- High
- 25.54
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.55%
- Mudança mensal
- 0.35%
- Mudança de 6 meses
- 3.53%
- Mudança anual
- 3.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh