货币 / VLYPP
VLYPP: Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A
25.44 USD 0.07 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VLYPP汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点25.44和高点25.46进行交易。
关注Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VLYPP新闻
日范围
25.44 25.46
年范围
21.71 26.11
- 前一天收盘价
- 25.37
- 开盘价
- 25.45
- 卖价
- 25.44
- 买价
- 25.74
- 最低价
- 25.44
- 最高价
- 25.46
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 3.25%
- 年变化
- 3.00%
