Валюты / VLYPP
VLYPP: Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A
25.37 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VLYPP за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.37, а максимальная — 25.37.
Следите за динамикой Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.37 25.37
Годовой диапазон
21.71 26.11
- Предыдущее закрытие
- 25.42
- Open
- 25.37
- Bid
- 25.37
- Ask
- 25.67
- Low
- 25.37
- High
- 25.37
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- 2.96%
- Годовое изменение
- 2.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.