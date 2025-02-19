FiyatlarBölümler
Dövizler / VIDI
VIDI: Vident International Equity Strategy ETF

32.19 USD 0.21 (0.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VIDI fiyatı bugün 0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.98 ve Yüksek fiyatı olarak 32.25 aralığında işlem gördü.

Vident International Equity Strategy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
31.98 32.25
Yıllık aralık
22.85 32.50
Önceki kapanış
31.98
Açılış
31.98
Satış
32.19
Alış
32.49
Düşük
31.98
Yüksek
32.25
Hacim
11
Günlük değişim
0.66%
Aylık değişim
3.21%
6 aylık değişim
23.62%
Yıllık değişim
19.27%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%