VIDI: Vident International Equity Strategy ETF
31.98 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIDI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.98 bis zu einem Hoch von 31.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vident International Equity Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.98 31.98
Jahresspanne
22.85 32.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.98
- Eröffnung
- 31.98
- Bid
- 31.98
- Ask
- 32.28
- Tief
- 31.98
- Hoch
- 31.98
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.53%
- 6-Monatsänderung
- 22.81%
- Jahresänderung
- 18.49%