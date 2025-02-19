QuotazioniSezioni
VIDI: Vident International Equity Strategy ETF

31.98 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VIDI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.98 e ad un massimo di 31.98.

Segui le dinamiche di Vident International Equity Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
31.98 31.98
Intervallo Annuale
22.85 32.50
Chiusura Precedente
31.98
Apertura
31.98
Bid
31.98
Ask
32.28
Minimo
31.98
Massimo
31.98
Volume
1
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
2.53%
Variazione Semestrale
22.81%
Variazione Annuale
18.49%
