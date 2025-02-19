Valute / VIDI
VIDI: Vident International Equity Strategy ETF
31.98 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VIDI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.98 e ad un massimo di 31.98.
Segui le dinamiche di Vident International Equity Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.98 31.98
Intervallo Annuale
22.85 32.50
- Chiusura Precedente
- 31.98
- Apertura
- 31.98
- Bid
- 31.98
- Ask
- 32.28
- Minimo
- 31.98
- Massimo
- 31.98
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 2.53%
- Variazione Semestrale
- 22.81%
- Variazione Annuale
- 18.49%