VIDI: Vident International Equity Strategy ETF
31.98 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIDI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.98, а максимальная — 31.98.
Следите за динамикой Vident International Equity Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.98 31.98
Годовой диапазон
22.85 32.50
- Предыдущее закрытие
- 31.98
- Open
- 31.98
- Bid
- 31.98
- Ask
- 32.28
- Low
- 31.98
- High
- 31.98
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 22.81%
- Годовое изменение
- 18.49%
22 сентября, понедельник
13:45
USD