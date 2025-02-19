КотировкиРазделы
VIDI: Vident International Equity Strategy ETF

31.98 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VIDI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.98, а максимальная — 31.98.

Следите за динамикой Vident International Equity Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.98 31.98
Годовой диапазон
22.85 32.50
Предыдущее закрытие
31.98
Open
31.98
Bid
31.98
Ask
32.28
Low
31.98
High
31.98
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
22.81%
Годовое изменение
18.49%
