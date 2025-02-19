通貨 / VIDI
VIDI: Vident International Equity Strategy ETF
31.98 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VIDIの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり31.98の安値と31.98の高値で取引されました。
Vident International Equity Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VIDI News
1日のレンジ
31.98 31.98
1年のレンジ
22.85 32.50
- 以前の終値
- 31.98
- 始値
- 31.98
- 買値
- 31.98
- 買値
- 32.28
- 安値
- 31.98
- 高値
- 31.98
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.53%
- 6ヶ月の変化
- 22.81%
- 1年の変化
- 18.49%