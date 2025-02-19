クォートセクション
通貨 / VIDI
株に戻る

VIDI: Vident International Equity Strategy ETF

31.98 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VIDIの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり31.98の安値と31.98の高値で取引されました。

Vident International Equity Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VIDI News

1日のレンジ
31.98 31.98
1年のレンジ
22.85 32.50
以前の終値
31.98
始値
31.98
買値
31.98
買値
32.28
安値
31.98
高値
31.98
出来高
1
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
2.53%
6ヶ月の変化
22.81%
1年の変化
18.49%
22 9月, 月曜日
13:45
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待