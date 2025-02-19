Moedas / VIDI
VIDI: Vident International Equity Strategy ETF
31.98 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VIDI para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.98 e o mais alto foi 31.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Vident International Equity Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIDI Notícias
- Is Vident International Equity Strategy ETF (VIDI) a Strong ETF Right Now?
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- VIDI: Not A Good Choice For International Equity Exposure, Sell Rated (NYSEARCA:VIDI)
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Faixa diária
31.98 31.98
Faixa anual
22.85 32.50
- Fechamento anterior
- 31.98
- Open
- 31.98
- Bid
- 31.98
- Ask
- 32.28
- Low
- 31.98
- High
- 31.98
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 2.53%
- Mudança de 6 meses
- 22.81%
- Mudança anual
- 18.49%