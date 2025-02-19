报价部分
货币 / VIDI
VIDI: Vident International Equity Strategy ETF

31.98 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VIDI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点31.98和高点31.98进行交易。

关注Vident International Equity Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
31.98 31.98
年范围
22.85 32.50
前一天收盘价
31.98
开盘价
31.98
卖价
31.98
买价
32.28
最低价
31.98
最高价
31.98
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
2.53%
6个月变化
22.81%
年变化
18.49%
22 九月, 星期一
13:45
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值