货币 / VIDI
VIDI: Vident International Equity Strategy ETF
31.98 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VIDI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点31.98和高点31.98进行交易。
关注Vident International Equity Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIDI新闻
- Is Vident International Equity Strategy ETF (VIDI) a Strong ETF Right Now?
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Is Vident International Equity Strategy ETF (VIDI) a Strong ETF Right Now?
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- VIDI: Not A Good Choice For International Equity Exposure, Sell Rated (NYSEARCA:VIDI)
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
日范围
31.98 31.98
年范围
22.85 32.50
- 前一天收盘价
- 31.98
- 开盘价
- 31.98
- 卖价
- 31.98
- 买价
- 32.28
- 最低价
- 31.98
- 最高价
- 31.98
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.53%
- 6个月变化
- 22.81%
- 年变化
- 18.49%