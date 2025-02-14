FiyatlarBölümler
Dövizler / VICR
VICR: Vicor Corporation

52.88 USD 0.96 (1.78%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VICR fiyatı bugün -1.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.74 ve Yüksek fiyatı olarak 54.32 aralığında işlem gördü.

Vicor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
52.74 54.32
Yıllık aralık
38.92 65.70
Önceki kapanış
53.84
Açılış
54.01
Satış
52.88
Alış
53.18
Düşük
52.74
Yüksek
54.32
Hacim
630
Günlük değişim
-1.78%
Aylık değişim
6.76%
6 aylık değişim
14.16%
Yıllık değişim
24.72%
21 Eylül, Pazar