Dövizler / VICR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VICR: Vicor Corporation
52.88 USD 0.96 (1.78%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VICR fiyatı bugün -1.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.74 ve Yüksek fiyatı olarak 54.32 aralığında işlem gördü.
Vicor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VICR haberleri
- Who benefits the most from rate cuts?
- Why Wall Street’s AI Bet May Be Dead Wrong
- Vicor's Q2 Boosted by Legal Windfall
- Vicor: Patent Win Boosted Second Quarter Results, But I'm Not Chasing The Stock (VICR)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
- Vicor (VICR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Top 3 Industrials Stocks That May Crash This Month - Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Vicor Corporation (VICR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vicor’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Vicor shares soar 30% as Q2 earnings crush estimates
- Vicor earnings beat by $0.74, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Vicor: Innovation Alone Won't Pay The Bills (NASDAQ:VICR)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- Starbucks Posts Weak Earnings, Joins Super Micro Computer, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - First Solar (NASDAQ:FSLR), Bausch & Lomb (NYSE:BLCO)
- Pony AI, Celsius And WeRide Are Among Top 9 Mid Cap Gainers Last Week (Feb 17-Feb 21): Are The Others In Your Portfolio? - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), WeRide (NASDAQ:WRD), Pony AI (NASDAQ:PONY)
- Why Vicor Stock Is Skyrocketing Today
- Vicor Corporation: Ambitious Financial Targets, but Unclear When They Are Achievable
Günlük aralık
52.74 54.32
Yıllık aralık
38.92 65.70
- Önceki kapanış
- 53.84
- Açılış
- 54.01
- Satış
- 52.88
- Alış
- 53.18
- Düşük
- 52.74
- Yüksek
- 54.32
- Hacim
- 630
- Günlük değişim
- -1.78%
- Aylık değişim
- 6.76%
- 6 aylık değişim
- 14.16%
- Yıllık değişim
- 24.72%
21 Eylül, Pazar