Divisas / VICR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VICR: Vicor Corporation
52.21 USD 0.15 (0.29%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VICR de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.42, mientras que el máximo ha alcanzado 53.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vicor Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VICR News
- Who benefits the most from rate cuts?
- Why Wall Street’s AI Bet May Be Dead Wrong
- Vicor's Q2 Boosted by Legal Windfall
- Vicor: Patent Win Boosted Second Quarter Results, But I'm Not Chasing The Stock (VICR)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
- Vicor (VICR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Top 3 Industrials Stocks That May Crash This Month - Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Vicor Corporation (VICR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vicor’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Vicor shares soar 30% as Q2 earnings crush estimates
- Vicor earnings beat by $0.74, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Vicor: Innovation Alone Won't Pay The Bills (NASDAQ:VICR)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- Starbucks Posts Weak Earnings, Joins Super Micro Computer, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - First Solar (NASDAQ:FSLR), Bausch & Lomb (NYSE:BLCO)
- Pony AI, Celsius And WeRide Are Among Top 9 Mid Cap Gainers Last Week (Feb 17-Feb 21): Are The Others In Your Portfolio? - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), WeRide (NASDAQ:WRD), Pony AI (NASDAQ:PONY)
- Why Vicor Stock Is Skyrocketing Today
- Vicor Corporation: Ambitious Financial Targets, but Unclear When They Are Achievable
Rango diario
51.42 53.40
Rango anual
38.92 65.70
- Cierres anteriores
- 52.06
- Open
- 52.12
- Bid
- 52.21
- Ask
- 52.51
- Low
- 51.42
- High
- 53.40
- Volumen
- 392
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- 5.41%
- Cambio a 6 meses
- 12.72%
- Cambio anual
- 23.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B