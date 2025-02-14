通貨 / VICR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VICR: Vicor Corporation
53.84 USD 1.63 (3.12%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VICRの今日の為替レートは、3.12%変化しました。日中、通貨は1あたり52.15の安値と54.22の高値で取引されました。
Vicor Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VICR News
- Who benefits the most from rate cuts?
- Why Wall Street’s AI Bet May Be Dead Wrong
- Vicor's Q2 Boosted by Legal Windfall
- Vicor: Patent Win Boosted Second Quarter Results, But I'm Not Chasing The Stock (VICR)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
- Vicor (VICR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Top 3 Industrials Stocks That May Crash This Month - Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Vicor Corporation (VICR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vicor’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Vicor shares soar 30% as Q2 earnings crush estimates
- Vicor earnings beat by $0.74, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Vicor: Innovation Alone Won't Pay The Bills (NASDAQ:VICR)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- Starbucks Posts Weak Earnings, Joins Super Micro Computer, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - First Solar (NASDAQ:FSLR), Bausch & Lomb (NYSE:BLCO)
- Pony AI, Celsius And WeRide Are Among Top 9 Mid Cap Gainers Last Week (Feb 17-Feb 21): Are The Others In Your Portfolio? - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), WeRide (NASDAQ:WRD), Pony AI (NASDAQ:PONY)
- Why Vicor Stock Is Skyrocketing Today
- Vicor Corporation: Ambitious Financial Targets, but Unclear When They Are Achievable
1日のレンジ
52.15 54.22
1年のレンジ
38.92 65.70
- 以前の終値
- 52.21
- 始値
- 53.30
- 買値
- 53.84
- 買値
- 54.14
- 安値
- 52.15
- 高値
- 54.22
- 出来高
- 570
- 1日の変化
- 3.12%
- 1ヶ月の変化
- 8.70%
- 6ヶ月の変化
- 16.23%
- 1年の変化
- 26.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K