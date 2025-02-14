Devises / VICR
VICR: Vicor Corporation
52.88 USD 0.96 (1.78%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VICR a changé de -1.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.74 et à un maximum de 54.32.
Suivez la dynamique Vicor Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VICR Nouvelles
Range quotidien
52.74 54.32
Range Annuel
38.92 65.70
- Clôture Précédente
- 53.84
- Ouverture
- 54.01
- Bid
- 52.88
- Ask
- 53.18
- Plus Bas
- 52.74
- Plus Haut
- 54.32
- Volume
- 630
- Changement quotidien
- -1.78%
- Changement Mensuel
- 6.76%
- Changement à 6 Mois
- 14.16%
- Changement Annuel
- 24.72%
20 septembre, samedi