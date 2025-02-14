CotationsSections
Devises / VICR
Retour à Actions

VICR: Vicor Corporation

52.88 USD 0.96 (1.78%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VICR a changé de -1.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.74 et à un maximum de 54.32.

Suivez la dynamique Vicor Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VICR Nouvelles

Range quotidien
52.74 54.32
Range Annuel
38.92 65.70
Clôture Précédente
53.84
Ouverture
54.01
Bid
52.88
Ask
53.18
Plus Bas
52.74
Plus Haut
54.32
Volume
630
Changement quotidien
-1.78%
Changement Mensuel
6.76%
Changement à 6 Mois
14.16%
Changement Annuel
24.72%
20 septembre, samedi