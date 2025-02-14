Валюты / VICR
VICR: Vicor Corporation
52.06 USD 0.17 (0.33%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VICR за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.94, а максимальная — 52.42.
Следите за динамикой Vicor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VICR
Дневной диапазон
50.94 52.42
Годовой диапазон
38.92 65.70
- Предыдущее закрытие
- 51.89
- Open
- 51.83
- Bid
- 52.06
- Ask
- 52.36
- Low
- 50.94
- High
- 52.42
- Объем
- 516
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 5.11%
- 6-месячное изменение
- 12.39%
- Годовое изменение
- 22.78%
