Dövizler / VGZ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VGZ: Vista Gold Corp
2.22 USD 0.08 (3.74%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VGZ fiyatı bugün 3.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.16 ve Yüksek fiyatı olarak 2.28 aralığında işlem gördü.
Vista Gold Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VGZ haberleri
- Vista Gold Corp. (VGZ) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (NYSE:VGZ)
- Vista Gold, Precious Metals Zirvesi’nde Daha Küçük Ölçeğe Stratejik Geçiş Yapıyor
- Vista Gold at Precious Metals Summit: Strategic Shift to Smaller Scale
- Vista Gold at Emerging Growth Conference 85: Strategic Shift in Mt Todd Project
- Vista Gold Corp. (VGZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vista Gold Q2 2025 results show net loss, stock rises
- Vizsla Silver announces change of transfer agent in August filing
- Vista Gold (VGZ): Advanced Developer Primed For A Re-Rating
- Vista Gold reports positive results from Mt Todd feasibility study
- Vista Gold stock price target raised to $3.00 from $2.75 at H.C. Wainwright
- Hycroft Mining: Gold Miner With A Lottery Ticket Profile (NASDAQ:HYMC)
- Vista Gold Stock's Outlook Boosted By Gold Price Rally (NYSE:VGZ)
- Vista Gold Corp stock soars to 52-week high of $1.2
- Vista Gold: A New Study To Start Construction Is Behind The Corner (NYSE:VGZ)
- Vista Gold Corp. (VGZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.16 2.28
Yıllık aralık
0.47 2.46
- Önceki kapanış
- 2.14
- Açılış
- 2.19
- Satış
- 2.22
- Alış
- 2.52
- Düşük
- 2.16
- Yüksek
- 2.28
- Hacim
- 1.970 K
- Günlük değişim
- 3.74%
- Aylık değişim
- 74.80%
- 6 aylık değişim
- 161.18%
- Yıllık değişim
- 184.62%
21 Eylül, Pazar