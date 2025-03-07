KurseKategorien
VGZ: Vista Gold Corp

2.24 USD 0.10 (4.67%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VGZ hat sich für heute um 4.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.16 bis zu einem Hoch von 2.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vista Gold Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VGZ News

Tagesspanne
2.16 2.27
Jahresspanne
0.47 2.46
Vorheriger Schlusskurs
2.14
Eröffnung
2.19
Bid
2.24
Ask
2.54
Tief
2.16
Hoch
2.27
Volumen
813
Tagesänderung
4.67%
Monatsänderung
76.38%
6-Monatsänderung
163.53%
Jahresänderung
187.18%
