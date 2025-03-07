Währungen / VGZ
VGZ: Vista Gold Corp
2.24 USD 0.10 (4.67%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VGZ hat sich für heute um 4.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.16 bis zu einem Hoch von 2.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vista Gold Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VGZ News
- Vista Gold Corp. (VGZ) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (NYSE:VGZ)
- Vista Gold auf dem Precious Metals Summit: Strategiewechsel zu kleinerem Projektmaßstab/n
- Vista Gold at Precious Metals Summit: Strategic Shift to Smaller Scale
- Vista Gold at Emerging Growth Conference 85: Strategic Shift in Mt Todd Project
- Vista Gold Corp. (VGZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vista Gold Q2 2025 results show net loss, stock rises
- Vizsla Silver announces change of transfer agent in August filing
- Vista Gold (VGZ): Advanced Developer Primed For A Re-Rating
- Vista Gold reports positive results from Mt Todd feasibility study
- Vista Gold stock price target raised to $3.00 from $2.75 at H.C. Wainwright
- Hycroft Mining: Gold Miner With A Lottery Ticket Profile (NASDAQ:HYMC)
- Vista Gold Stock's Outlook Boosted By Gold Price Rally (NYSE:VGZ)
- Vista Gold Corp stock soars to 52-week high of $1.2
- Vista Gold: A New Study To Start Construction Is Behind The Corner (NYSE:VGZ)
- Vista Gold Corp. (VGZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.16 2.27
Jahresspanne
0.47 2.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.14
- Eröffnung
- 2.19
- Bid
- 2.24
- Ask
- 2.54
- Tief
- 2.16
- Hoch
- 2.27
- Volumen
- 813
- Tagesänderung
- 4.67%
- Monatsänderung
- 76.38%
- 6-Monatsänderung
- 163.53%
- Jahresänderung
- 187.18%
