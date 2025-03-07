Валюты / VGZ
VGZ: Vista Gold Corp
2.10 USD 0.08 (3.67%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VGZ за сегодня изменился на -3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.06, а максимальная — 2.28.
Следите за динамикой Vista Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VGZ
- Vista Gold Corp. (VGZ) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (NYSE:VGZ)
- Vista Gold на саммите по драгоценным металлам: стратегический переход к меньшему масштабу
- Vista Gold at Precious Metals Summit: Strategic Shift to Smaller Scale
- Vista Gold at Emerging Growth Conference 85: Strategic Shift in Mt Todd Project
- Vista Gold Corp. (VGZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vista Gold Q2 2025 results show net loss, stock rises
- Vizsla Silver announces change of transfer agent in August filing
- Vista Gold (VGZ): Advanced Developer Primed For A Re-Rating
- Vista Gold reports positive results from Mt Todd feasibility study
- Vista Gold stock price target raised to $3.00 from $2.75 at H.C. Wainwright
- Hycroft Mining: Gold Miner With A Lottery Ticket Profile (NASDAQ:HYMC)
- Vista Gold Stock's Outlook Boosted By Gold Price Rally (NYSE:VGZ)
- Vista Gold Corp stock soars to 52-week high of $1.2
- Vista Gold: A New Study To Start Construction Is Behind The Corner (NYSE:VGZ)
- Vista Gold Corp. (VGZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.06 2.28
Годовой диапазон
0.47 2.46
- Предыдущее закрытие
- 2.18
- Open
- 2.26
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 2.06
- High
- 2.28
- Объем
- 1.991 K
- Дневное изменение
- -3.67%
- Месячное изменение
- 65.35%
- 6-месячное изменение
- 147.06%
- Годовое изменение
- 169.23%
