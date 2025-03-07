Devises / VGZ
VGZ: Vista Gold Corp
2.22 USD 0.08 (3.74%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VGZ a changé de 3.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.16 et à un maximum de 2.28.
Suivez la dynamique Vista Gold Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VGZ Nouvelles
- Vista Gold Corp. (VGZ) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (NYSE:VGZ)
- Vista Gold au Sommet des Métaux Précieux : Virage stratégique vers une exploitation à plus petite échelle
- Vista Gold at Precious Metals Summit: Strategic Shift to Smaller Scale
- Vista Gold at Emerging Growth Conference 85: Strategic Shift in Mt Todd Project
- Vista Gold Corp. (VGZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vista Gold Q2 2025 results show net loss, stock rises
- Vizsla Silver announces change of transfer agent in August filing
- Vista Gold (VGZ): Advanced Developer Primed For A Re-Rating
- Vista Gold reports positive results from Mt Todd feasibility study
- Vista Gold stock price target raised to $3.00 from $2.75 at H.C. Wainwright
- Hycroft Mining: Gold Miner With A Lottery Ticket Profile (NASDAQ:HYMC)
- Vista Gold Stock's Outlook Boosted By Gold Price Rally (NYSE:VGZ)
- Vista Gold Corp stock soars to 52-week high of $1.2
- Vista Gold: A New Study To Start Construction Is Behind The Corner (NYSE:VGZ)
- Vista Gold Corp. (VGZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.16 2.28
Range Annuel
0.47 2.46
- Clôture Précédente
- 2.14
- Ouverture
- 2.19
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Plus Bas
- 2.16
- Plus Haut
- 2.28
- Volume
- 1.970 K
- Changement quotidien
- 3.74%
- Changement Mensuel
- 74.80%
- Changement à 6 Mois
- 161.18%
- Changement Annuel
- 184.62%
20 septembre, samedi