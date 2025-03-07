通貨 / VGZ
VGZ: Vista Gold Corp
2.14 USD 0.11 (5.42%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VGZの今日の為替レートは、5.42%変化しました。日中、通貨は1あたり2.04の安値と2.15の高値で取引されました。
Vista Gold Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VGZ News
- Vista Gold Corp. (VGZ) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (NYSE:VGZ)
- ビスタゴールド、貴金属サミットで小規模化への戦略的転換を発表
- Vista Gold at Precious Metals Summit: Strategic Shift to Smaller Scale
- Vista Gold at Emerging Growth Conference 85: Strategic Shift in Mt Todd Project
- Vista Gold Corp. (VGZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Vista Gold Q2 2025 results show net loss, stock rises
- Vizsla Silver announces change of transfer agent in August filing
- Vista Gold (VGZ): Advanced Developer Primed For A Re-Rating
- Vista Gold reports positive results from Mt Todd feasibility study
- Vista Gold stock price target raised to $3.00 from $2.75 at H.C. Wainwright
- Hycroft Mining: Gold Miner With A Lottery Ticket Profile (NASDAQ:HYMC)
- Vista Gold Stock's Outlook Boosted By Gold Price Rally (NYSE:VGZ)
- Vista Gold Corp stock soars to 52-week high of $1.2
- Vista Gold: A New Study To Start Construction Is Behind The Corner (NYSE:VGZ)
- Vista Gold Corp. (VGZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.04 2.15
1年のレンジ
0.47 2.46
- 以前の終値
- 2.03
- 始値
- 2.04
- 買値
- 2.14
- 買値
- 2.44
- 安値
- 2.04
- 高値
- 2.15
- 出来高
- 806
- 1日の変化
- 5.42%
- 1ヶ月の変化
- 68.50%
- 6ヶ月の変化
- 151.76%
- 1年の変化
- 174.36%
