FiyatlarBölümler
Dövizler / VERI
Geri dön - Hisse senetleri

VERI: Veritone Inc

5.35 USD 1.17 (27.99%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VERI fiyatı bugün 27.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.26 ve Yüksek fiyatı olarak 5.40 aralığında işlem gördü.

Veritone Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VERI haberleri

Günlük aralık
4.26 5.40
Yıllık aralık
1.22 5.64
Önceki kapanış
4.18
Açılış
4.26
Satış
5.35
Alış
5.65
Düşük
4.26
Yüksek
5.40
Hacim
18.515 K
Günlük değişim
27.99%
Aylık değişim
78.33%
6 aylık değişim
127.66%
Yıllık değişim
49.44%
21 Eylül, Pazar