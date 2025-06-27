货币 / VERI
VERI: Veritone Inc
4.10 USD 0.37 (9.92%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VERI汇率已更改9.92%。当日，交易品种以低点3.76和高点4.19进行交易。
关注Veritone Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.76 4.19
年范围
1.22 5.64
- 前一天收盘价
- 3.73
- 开盘价
- 3.80
- 卖价
- 4.10
- 买价
- 4.40
- 最低价
- 3.76
- 最高价
- 4.19
- 交易量
- 9.958 K
- 日变化
- 9.92%
- 月变化
- 36.67%
- 6个月变化
- 74.47%
- 年变化
- 14.53%
