KurseKategorien
Währungen / VERI
Zurück zum Aktien

VERI: Veritone Inc

5.34 USD 1.16 (27.75%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VERI hat sich für heute um 27.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.26 bis zu einem Hoch von 5.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Veritone Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VERI News

Tagesspanne
4.26 5.34
Jahresspanne
1.22 5.64
Vorheriger Schlusskurs
4.18
Eröffnung
4.26
Bid
5.34
Ask
5.64
Tief
4.26
Hoch
5.34
Volumen
13.918 K
Tagesänderung
27.75%
Monatsänderung
78.00%
6-Monatsänderung
127.23%
Jahresänderung
49.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K