Währungen / VERI
VERI: Veritone Inc
5.34 USD 1.16 (27.75%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VERI hat sich für heute um 27.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.26 bis zu einem Hoch von 5.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Veritone Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.26 5.34
Jahresspanne
1.22 5.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.18
- Eröffnung
- 4.26
- Bid
- 5.34
- Ask
- 5.64
- Tief
- 4.26
- Hoch
- 5.34
- Volumen
- 13.918 K
- Tagesänderung
- 27.75%
- Monatsänderung
- 78.00%
- 6-Monatsänderung
- 127.23%
- Jahresänderung
- 49.16%
