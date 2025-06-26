КотировкиРазделы
VERI
VERI: Veritone Inc

3.73 USD 0.19 (4.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VERI за сегодня изменился на -4.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.70, а максимальная — 4.02.

Следите за динамикой Veritone Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости VERI

Дневной диапазон
3.70 4.02
Годовой диапазон
1.22 5.64
Предыдущее закрытие
3.92
Open
4.01
Bid
3.73
Ask
4.03
Low
3.70
High
4.02
Объем
4.608 K
Дневное изменение
-4.85%
Месячное изменение
24.33%
6-месячное изменение
58.72%
Годовое изменение
4.19%
