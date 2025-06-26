Валюты / VERI
VERI: Veritone Inc
3.73 USD 0.19 (4.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VERI за сегодня изменился на -4.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.70, а максимальная — 4.02.
Следите за динамикой Veritone Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VERI
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Veritone prices $25 million public offering of common stock
- Veritone announces proposed public offering of common stock
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Veritone stock price target raised to $26 from $6 at D. Boral Capital
- Veritone at H.C. Wainwright: AI Expansion and Strategic Growth
- Innodata vs. Veritone: Which AI Services Stock Has More Upside in 2025?
- Veritone amends credit agreement to raise liquidity covenant in September
- D. Boral Capital assumes coverage on Veritone stock with Buy rating
- C3.ai vs. Veritone: Which Small-Cap AI Stock Is Poised for Growth?
- Veritone (VERI) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Veritone partners with Newsmax to digitize 20-year content archive
- Veritone processes over 5 trillion tokens through data refinery
- C3.ai's Generative AI Surge: A Catalyst for Fiscal 2026 Upside?
- Veritone Q2 2025 slides: Flat revenue, growing losses amid strategic pivot
- Veritone, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VERI)
- Veritone, Inc. (VERI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- C3.ai Expands Beyond Oil: Is Diversification Paying Off?
- BigBear.ai vs. Veritone: Which AI Analytics Stock is the Smarter Play?
- Veritone Stock: Many Reasons To Be Skeptical On This Rebound (NASDAQ:VERI)
- Veritone raises $10 million in stock offerings as CEO invests $1 million
- Veritone stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on growth outlook
- Veritone Stock: Betting on AI and Leaner Ops
Дневной диапазон
3.70 4.02
Годовой диапазон
1.22 5.64
- Предыдущее закрытие
- 3.92
- Open
- 4.01
- Bid
- 3.73
- Ask
- 4.03
- Low
- 3.70
- High
- 4.02
- Объем
- 4.608 K
- Дневное изменение
- -4.85%
- Месячное изменение
- 24.33%
- 6-месячное изменение
- 58.72%
- Годовое изменение
- 4.19%
