시세섹션
통화 / VERI
주식로 돌아가기

VERI: Veritone Inc

5.35 USD 1.17 (27.99%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VERI 환율이 오늘 27.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.26이고 고가는 5.40이었습니다.

Veritone Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VERI News

일일 변동 비율
4.26 5.40
년간 변동
1.22 5.64
이전 종가
4.18
시가
4.26
Bid
5.35
Ask
5.65
저가
4.26
고가
5.40
볼륨
18.515 K
일일 변동
27.99%
월 변동
78.33%
6개월 변동
127.66%
년간 변동율
49.44%
20 9월, 토요일