통화 / VERI
VERI: Veritone Inc
5.35 USD 1.17 (27.99%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VERI 환율이 오늘 27.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.26이고 고가는 5.40이었습니다.
Veritone Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.26 5.40
년간 변동
1.22 5.64
- 이전 종가
- 4.18
- 시가
- 4.26
- Bid
- 5.35
- Ask
- 5.65
- 저가
- 4.26
- 고가
- 5.40
- 볼륨
- 18.515 K
- 일일 변동
- 27.99%
- 월 변동
- 78.33%
- 6개월 변동
- 127.66%
- 년간 변동율
- 49.44%
20 9월, 토요일