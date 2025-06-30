QuotazioniSezioni
VERI: Veritone Inc

5.35 USD 1.17 (27.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VERI ha avuto una variazione del 27.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.26 e ad un massimo di 5.40.

Segui le dinamiche di Veritone Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.26 5.40
Intervallo Annuale
1.22 5.64
Chiusura Precedente
4.18
Apertura
4.26
Bid
5.35
Ask
5.65
Minimo
4.26
Massimo
5.40
Volume
18.515 K
Variazione giornaliera
27.99%
Variazione Mensile
78.33%
Variazione Semestrale
127.66%
Variazione Annuale
49.44%
21 settembre, domenica