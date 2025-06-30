Valute / VERI
VERI: Veritone Inc
5.35 USD 1.17 (27.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VERI ha avuto una variazione del 27.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.26 e ad un massimo di 5.40.
Segui le dinamiche di Veritone Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VERI News
Intervallo Giornaliero
4.26 5.40
Intervallo Annuale
1.22 5.64
- Chiusura Precedente
- 4.18
- Apertura
- 4.26
- Bid
- 5.35
- Ask
- 5.65
- Minimo
- 4.26
- Massimo
- 5.40
- Volume
- 18.515 K
- Variazione giornaliera
- 27.99%
- Variazione Mensile
- 78.33%
- Variazione Semestrale
- 127.66%
- Variazione Annuale
- 49.44%
21 settembre, domenica