VERI: Veritone Inc

5.35 USD 1.17 (27.99%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VERI a changé de 27.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.26 et à un maximum de 5.40.

Suivez la dynamique Veritone Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
4.26 5.40
Range Annuel
1.22 5.64
Clôture Précédente
4.18
Ouverture
4.26
Bid
5.35
Ask
5.65
Plus Bas
4.26
Plus Haut
5.40
Volume
18.515 K
Changement quotidien
27.99%
Changement Mensuel
78.33%
Changement à 6 Mois
127.66%
Changement Annuel
49.44%
