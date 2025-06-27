クォートセクション
VERI: Veritone Inc

4.18 USD 0.08 (1.95%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VERIの今日の為替レートは、1.95%変化しました。日中、通貨は1あたり4.02の安値と4.30の高値で取引されました。

Veritone Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.02 4.30
1年のレンジ
1.22 5.64
以前の終値
4.10
始値
4.22
買値
4.18
買値
4.48
安値
4.02
高値
4.30
出来高
5.434 K
1日の変化
1.95%
1ヶ月の変化
39.33%
6ヶ月の変化
77.87%
1年の変化
16.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K