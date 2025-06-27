通貨 / VERI
VERI: Veritone Inc
4.18 USD 0.08 (1.95%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VERIの今日の為替レートは、1.95%変化しました。日中、通貨は1あたり4.02の安値と4.30の高値で取引されました。
Veritone Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.02 4.30
1年のレンジ
1.22 5.64
- 以前の終値
- 4.10
- 始値
- 4.22
- 買値
- 4.18
- 買値
- 4.48
- 安値
- 4.02
- 高値
- 4.30
- 出来高
- 5.434 K
- 1日の変化
- 1.95%
- 1ヶ月の変化
- 39.33%
- 6ヶ月の変化
- 77.87%
- 1年の変化
- 16.76%
