Dövizler / VBTX
VBTX: Veritex Holdings Inc
34.30 USD 0.48 (1.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VBTX fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.30 ve Yüksek fiyatı olarak 34.73 aralığında işlem gördü.
Veritex Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
34.30 34.73
Yıllık aralık
20.41 34.96
- Önceki kapanış
- 34.78
- Açılış
- 34.73
- Satış
- 34.30
- Alış
- 34.60
- Düşük
- 34.30
- Yüksek
- 34.73
- Hacim
- 3.306 K
- Günlük değişim
- -1.38%
- Aylık değişim
- 1.36%
- 6 aylık değişim
- 35.04%
- Yıllık değişim
- 31.82%
21 Eylül, Pazar