Валюты / VBTX
VBTX: Veritex Holdings Inc
33.64 USD 0.48 (1.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VBTX за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.20, а максимальная — 33.92.
Следите за динамикой Veritex Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
33.20 33.92
Годовой диапазон
20.41 34.96
- Предыдущее закрытие
- 34.12
- Open
- 33.39
- Bid
- 33.64
- Ask
- 33.94
- Low
- 33.20
- High
- 33.92
- Объем
- 1.506 K
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- -0.59%
- 6-месячное изменение
- 32.44%
- Годовое изменение
- 29.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.