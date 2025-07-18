КотировкиРазделы
VBTX: Veritex Holdings Inc

33.64 USD 0.48 (1.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VBTX за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.20, а максимальная — 33.92.

Дневной диапазон
33.20 33.92
Годовой диапазон
20.41 34.96
Предыдущее закрытие
34.12
Open
33.39
Bid
33.64
Ask
33.94
Low
33.20
High
33.92
Объем
1.506 K
Дневное изменение
-1.41%
Месячное изменение
-0.59%
6-месячное изменение
32.44%
Годовое изменение
29.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.