Währungen / VBTX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VBTX: Veritex Holdings Inc
34.53 USD 0.25 (0.72%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VBTX hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.53 bis zu einem Hoch von 34.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Veritex Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VBTX News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Veritex Holdings Stock?
- Veritex Holdings stock reaches 52-week high at $34.58
- Veritex Holdings declares $0.22 per share quarterly dividend
- Veritex Holdings stock hits 52-week high at 33.69 USD
- M&As Rise to 4-Year High in July: Here's What it Means for Banks
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Veritex Holdings (VBTX) Could Be a Great Choice
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Veritex Holdings director Fallon sells $221k in shares
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Veritex Holdings (VBTX) chief talent officer sells $325k in shares
- Veritex Holdings EVP Harper sells $1.54m in shares
- Veritex’s Renfro sells $1.73 million in VBTX stock
- Veritex CEO Holland sells $6.1m in VBTX stock after option exercises
- Veritex stock price target raised to $37 from $30 at KBW on ROA target
- Amazon To Rally Around 18%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Calix (NYSE:CALX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Huntington Bancshares price target lowered to $21 at TD Cowen
- Veritex Holdings (VBTX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Huntington (HBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Raymond James reiterates Outperform rating on Prosperity Bancshares stock
- Veritex Holdings beats Q2 earnings estimates, shares edge higher
- Veritex Holdings Inc earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Huntington Bancshares lifts 2025 interest income forecast as loan growth shines
Tagesspanne
34.53 34.73
Jahresspanne
20.41 34.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.78
- Eröffnung
- 34.73
- Bid
- 34.53
- Ask
- 34.83
- Tief
- 34.53
- Hoch
- 34.73
- Volumen
- 96
- Tagesänderung
- -0.72%
- Monatsänderung
- 2.04%
- 6-Monatsänderung
- 35.94%
- Jahresänderung
- 32.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K