FiyatlarBölümler
Dövizler / VALN
Geri dön - Hisse senetleri

VALN: Valneva SE - American Depositary Shares

10.18 USD 0.23 (2.31%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VALN fiyatı bugün 2.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.11 ve Yüksek fiyatı olarak 10.55 aralığında işlem gördü.

Valneva SE - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VALN haberleri

Günlük aralık
10.11 10.55
Yıllık aralık
3.62 12.25
Önceki kapanış
9.95
Açılış
10.32
Satış
10.18
Alış
10.48
Düşük
10.11
Yüksek
10.55
Hacim
163
Günlük değişim
2.31%
Aylık değişim
26.30%
6 aylık değişim
48.61%
Yıllık değişim
70.81%
21 Eylül, Pazar