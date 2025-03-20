Dövizler / VALN
VALN: Valneva SE - American Depositary Shares
10.18 USD 0.23 (2.31%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VALN fiyatı bugün 2.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.11 ve Yüksek fiyatı olarak 10.55 aralığında işlem gördü.
Valneva SE - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VALN haberleri
- Guggenheim lowers Valneva stock price target to $13 on Ixchiq BLA suspension
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Valneva Stock Outlook: Safety Blow To Ixchiq And Valuation Concerns (NASDAQ:VALN)
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- Jefferies lowers Valneva stock price target to $14 on FDA suspension
- Safety Concerns Hit Valneva As Ixchiq Chikungunya Virus Vaccine Is Suspended In US - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Valneva stock tumbles as FDA suspends license for IXCHIQ vaccine
- H.C. Wainwright assumes coverage on Valneva stock with Buy rating
- Valneva SE earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Valneva SE 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VALN)
- Valneva (VALN) Soars 17.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Valneva Selects CliniOps as the Technology Partner for Multiple Post-Marketing Studies to Support the IXCHIQ Chikungunya Vaccination Program in Brazil
- Valneva’s Chikungunya Vaccine Advances With Pediatric Trial, Phase 3 in 2026 - Valneva (NASDAQ:VALN)
- US Health Agencies Recommend Pausing Valneva's Chikungunya Vaccine For Older Adults After Adverse Events - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Valneva SE (INRLF): Still Undervalued Travel Vaccine Bet With Robust 2025 Guidance
- Valneva SE: Hold Rating Based On Potentially Limited Upside (NASDAQ:VALN)
- Valneva shares leap on Brazilian approval of chikungunya vaccine
- Brazil Approves Valneva's Mosquito-Borne Chikungunya Vaccine - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Lamb Weston Posts Better-Than-Expected Results, Joins Sanofi And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - American Tower (NYSE:AMT), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Valneva SE (VALN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Valneva SE 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VALN)
Günlük aralık
10.11 10.55
Yıllık aralık
3.62 12.25
- Önceki kapanış
- 9.95
- Açılış
- 10.32
- Satış
- 10.18
- Alış
- 10.48
- Düşük
- 10.11
- Yüksek
- 10.55
- Hacim
- 163
- Günlük değişim
- 2.31%
- Aylık değişim
- 26.30%
- 6 aylık değişim
- 48.61%
- Yıllık değişim
- 70.81%
