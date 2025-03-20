货币 / VALN
VALN: Valneva SE - American Depositary Shares
9.65 USD 0.77 (8.67%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VALN汇率已更改8.67%。当日，交易品种以低点9.65和高点10.05进行交易。
关注Valneva SE - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VALN新闻
- Guggenheim lowers Valneva stock price target to $13 on Ixchiq BLA suspension
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Valneva Stock Outlook: Safety Blow To Ixchiq And Valuation Concerns (NASDAQ:VALN)
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- Jefferies lowers Valneva stock price target to $14 on FDA suspension
- Safety Concerns Hit Valneva As Ixchiq Chikungunya Virus Vaccine Is Suspended In US - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Valneva stock tumbles as FDA suspends license for IXCHIQ vaccine
- H.C. Wainwright assumes coverage on Valneva stock with Buy rating
- Valneva SE earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Valneva SE 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VALN)
- Valneva (VALN) Soars 17.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Valneva Selects CliniOps as the Technology Partner for Multiple Post-Marketing Studies to Support the IXCHIQ Chikungunya Vaccination Program in Brazil
- Valneva’s Chikungunya Vaccine Advances With Pediatric Trial, Phase 3 in 2026 - Valneva (NASDAQ:VALN)
- US Health Agencies Recommend Pausing Valneva's Chikungunya Vaccine For Older Adults After Adverse Events - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Valneva SE (INRLF): Still Undervalued Travel Vaccine Bet With Robust 2025 Guidance
- Valneva SE: Hold Rating Based On Potentially Limited Upside (NASDAQ:VALN)
- Valneva shares leap on Brazilian approval of chikungunya vaccine
- Brazil Approves Valneva's Mosquito-Borne Chikungunya Vaccine - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Lamb Weston Posts Better-Than-Expected Results, Joins Sanofi And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - American Tower (NYSE:AMT), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Valneva SE (VALN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Valneva SE 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VALN)
日范围
9.65 10.05
年范围
3.62 12.25
- 前一天收盘价
- 8.88
- 开盘价
- 9.91
- 卖价
- 9.65
- 买价
- 9.95
- 最低价
- 9.65
- 最高价
- 10.05
- 交易量
- 117
- 日变化
- 8.67%
- 月变化
- 19.73%
- 6个月变化
- 40.88%
- 年变化
- 61.91%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值