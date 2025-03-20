Valute / VALN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VALN: Valneva SE - American Depositary Shares
10.18 USD 0.23 (2.31%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VALN ha avuto una variazione del 2.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.11 e ad un massimo di 10.55.
Segui le dinamiche di Valneva SE - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VALN News
- Guggenheim lowers Valneva stock price target to $13 on Ixchiq BLA suspension
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Valneva Stock Outlook: Safety Blow To Ixchiq And Valuation Concerns (NASDAQ:VALN)
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- Jefferies lowers Valneva stock price target to $14 on FDA suspension
- Safety Concerns Hit Valneva As Ixchiq Chikungunya Virus Vaccine Is Suspended In US - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Valneva stock tumbles as FDA suspends license for IXCHIQ vaccine
- H.C. Wainwright assumes coverage on Valneva stock with Buy rating
- Valneva SE earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Valneva SE 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VALN)
- Valneva (VALN) Soars 17.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Valneva Selects CliniOps as the Technology Partner for Multiple Post-Marketing Studies to Support the IXCHIQ Chikungunya Vaccination Program in Brazil
- Valneva’s Chikungunya Vaccine Advances With Pediatric Trial, Phase 3 in 2026 - Valneva (NASDAQ:VALN)
- US Health Agencies Recommend Pausing Valneva's Chikungunya Vaccine For Older Adults After Adverse Events - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Valneva SE (INRLF): Still Undervalued Travel Vaccine Bet With Robust 2025 Guidance
- Valneva SE: Hold Rating Based On Potentially Limited Upside (NASDAQ:VALN)
- Valneva shares leap on Brazilian approval of chikungunya vaccine
- Brazil Approves Valneva's Mosquito-Borne Chikungunya Vaccine - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Lamb Weston Posts Better-Than-Expected Results, Joins Sanofi And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - American Tower (NYSE:AMT), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Valneva SE (VALN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Valneva SE 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VALN)
Intervallo Giornaliero
10.11 10.55
Intervallo Annuale
3.62 12.25
- Chiusura Precedente
- 9.95
- Apertura
- 10.32
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Minimo
- 10.11
- Massimo
- 10.55
- Volume
- 163
- Variazione giornaliera
- 2.31%
- Variazione Mensile
- 26.30%
- Variazione Semestrale
- 48.61%
- Variazione Annuale
- 70.81%
20 settembre, sabato