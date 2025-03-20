통화 / VALN
VALN: Valneva SE - American Depositary Shares
10.18 USD 0.23 (2.31%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VALN 환율이 오늘 2.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.11이고 고가는 10.55이었습니다.
Valneva SE - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VALN News
일일 변동 비율
10.11 10.55
년간 변동
3.62 12.25
- 이전 종가
- 9.95
- 시가
- 10.32
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- 저가
- 10.11
- 고가
- 10.55
- 볼륨
- 163
- 일일 변동
- 2.31%
- 월 변동
- 26.30%
- 6개월 변동
- 48.61%
- 년간 변동율
- 70.81%
20 9월, 토요일