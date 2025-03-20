Валюты / VALN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VALN: Valneva SE - American Depositary Shares
8.88 USD 0.05 (0.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VALN за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.74, а максимальная — 8.99.
Следите за динамикой Valneva SE - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VALN
- Guggenheim lowers Valneva stock price target to $13 on Ixchiq BLA suspension
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Valneva Stock Outlook: Safety Blow To Ixchiq And Valuation Concerns (NASDAQ:VALN)
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- Jefferies lowers Valneva stock price target to $14 on FDA suspension
- Safety Concerns Hit Valneva As Ixchiq Chikungunya Virus Vaccine Is Suspended In US - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Valneva stock tumbles as FDA suspends license for IXCHIQ vaccine
- H.C. Wainwright assumes coverage on Valneva stock with Buy rating
- Valneva SE earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Valneva SE 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VALN)
- Valneva (VALN) Soars 17.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Valneva Selects CliniOps as the Technology Partner for Multiple Post-Marketing Studies to Support the IXCHIQ Chikungunya Vaccination Program in Brazil
- Valneva’s Chikungunya Vaccine Advances With Pediatric Trial, Phase 3 in 2026 - Valneva (NASDAQ:VALN)
- US Health Agencies Recommend Pausing Valneva's Chikungunya Vaccine For Older Adults After Adverse Events - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Valneva SE (INRLF): Still Undervalued Travel Vaccine Bet With Robust 2025 Guidance
- Valneva SE: Hold Rating Based On Potentially Limited Upside (NASDAQ:VALN)
- Valneva shares leap on Brazilian approval of chikungunya vaccine
- Brazil Approves Valneva's Mosquito-Borne Chikungunya Vaccine - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Lamb Weston Posts Better-Than-Expected Results, Joins Sanofi And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - American Tower (NYSE:AMT), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Valneva SE (VALN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Valneva SE 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VALN)
Дневной диапазон
8.74 8.99
Годовой диапазон
3.62 12.25
- Предыдущее закрытие
- 8.93
- Open
- 8.91
- Bid
- 8.88
- Ask
- 9.18
- Low
- 8.74
- High
- 8.99
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- 10.17%
- 6-месячное изменение
- 29.64%
- Годовое изменение
- 48.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.