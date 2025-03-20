Moedas / VALN
VALN: Valneva SE - American Depositary Shares
9.95 USD 0.02 (0.20%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VALN para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.87 e o mais alto foi 10.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Valneva SE - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VALN Notícias
- Guggenheim lowers Valneva stock price target to $13 on Ixchiq BLA suspension
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Valneva Stock Outlook: Safety Blow To Ixchiq And Valuation Concerns (NASDAQ:VALN)
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- Keurig Dr Pepper, Valneva, Venu Holding And Other Big Stocks Moving Lower On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Ascentage Pharma Group (NASDAQ:AAPG)
- Jefferies lowers Valneva stock price target to $14 on FDA suspension
- Safety Concerns Hit Valneva As Ixchiq Chikungunya Virus Vaccine Is Suspended In US - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Valneva stock tumbles as FDA suspends license for IXCHIQ vaccine
- H.C. Wainwright assumes coverage on Valneva stock with Buy rating
- Valneva SE earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Valneva SE 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VALN)
- Valneva (VALN) Soars 17.4%: Is Further Upside Left in the Stock?
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Valneva Selects CliniOps as the Technology Partner for Multiple Post-Marketing Studies to Support the IXCHIQ Chikungunya Vaccination Program in Brazil
- Valneva’s Chikungunya Vaccine Advances With Pediatric Trial, Phase 3 in 2026 - Valneva (NASDAQ:VALN)
- US Health Agencies Recommend Pausing Valneva's Chikungunya Vaccine For Older Adults After Adverse Events - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Valneva SE (INRLF): Still Undervalued Travel Vaccine Bet With Robust 2025 Guidance
- Valneva SE: Hold Rating Based On Potentially Limited Upside (NASDAQ:VALN)
- Valneva shares leap on Brazilian approval of chikungunya vaccine
- Brazil Approves Valneva's Mosquito-Borne Chikungunya Vaccine - Valneva (NASDAQ:VALN)
- Lamb Weston Posts Better-Than-Expected Results, Joins Sanofi And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - American Tower (NYSE:AMT), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Valneva SE (VALN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Valneva SE 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VALN)
Faixa diária
9.87 10.08
Faixa anual
3.62 12.25
- Fechamento anterior
- 9.97
- Open
- 10.06
- Bid
- 9.95
- Ask
- 10.25
- Low
- 9.87
- High
- 10.08
- Volume
- 168
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- 23.45%
- Mudança de 6 meses
- 45.26%
- Mudança anual
- 66.95%
