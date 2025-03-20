CotationsSections
Devises / VALN
Retour à Actions

VALN: Valneva SE - American Depositary Shares

10.18 USD 0.23 (2.31%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VALN a changé de 2.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.11 et à un maximum de 10.55.

Suivez la dynamique Valneva SE - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VALN Nouvelles

Range quotidien
10.11 10.55
Range Annuel
3.62 12.25
Clôture Précédente
9.95
Ouverture
10.32
Bid
10.18
Ask
10.48
Plus Bas
10.11
Plus Haut
10.55
Volume
163
Changement quotidien
2.31%
Changement Mensuel
26.30%
Changement à 6 Mois
48.61%
Changement Annuel
70.81%
20 septembre, samedi