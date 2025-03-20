Divisas / VALN
VALN: Valneva SE - American Depositary Shares
9.97 USD 1.09 (12.27%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VALN de hoy ha cambiado un 12.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.58, mientras que el máximo ha alcanzado 10.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Valneva SE - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
9.58 10.05
Rango anual
3.62 12.25
- Cierres anteriores
- 8.88
- Open
- 9.91
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Low
- 9.58
- High
- 10.05
- Volumen
- 225
- Cambio diario
- 12.27%
- Cambio mensual
- 23.70%
- Cambio a 6 meses
- 45.55%
- Cambio anual
- 67.28%
