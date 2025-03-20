FiyatlarBölümler
UZD
UZD: United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069

21.99 USD 0.18 (0.81%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UZD fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.82 ve Yüksek fiyatı olarak 22.35 aralığında işlem gördü.

United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.82 22.35
Yıllık aralık
19.12 25.71
Önceki kapanış
22.17
Açılış
22.35
Satış
21.99
Alış
22.29
Düşük
21.82
Yüksek
22.35
Hacim
29
Günlük değişim
-0.81%
Aylık değişim
5.27%
6 aylık değişim
-7.61%
Yıllık değişim
-6.58%
21 Eylül, Pazar