통화 / UZD
UZD: United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069
21.99 USD 0.18 (0.81%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UZD 환율이 오늘 -0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.82이고 고가는 22.35이었습니다.
United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UZD News
일일 변동 비율
21.82 22.35
년간 변동
19.12 25.71
- 이전 종가
- 22.17
- 시가
- 22.35
- Bid
- 21.99
- Ask
- 22.29
- 저가
- 21.82
- 고가
- 22.35
- 볼륨
- 29
- 일일 변동
- -0.81%
- 월 변동
- 5.27%
- 6개월 변동
- -7.61%
- 년간 변동율
- -6.58%
20 9월, 토요일