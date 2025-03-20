QuotazioniSezioni
Valute / UZD
Tornare a Azioni

UZD: United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069

21.99 USD 0.18 (0.81%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UZD ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.82 e ad un massimo di 22.35.

Segui le dinamiche di United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UZD News

Intervallo Giornaliero
21.82 22.35
Intervallo Annuale
19.12 25.71
Chiusura Precedente
22.17
Apertura
22.35
Bid
21.99
Ask
22.29
Minimo
21.82
Massimo
22.35
Volume
29
Variazione giornaliera
-0.81%
Variazione Mensile
5.27%
Variazione Semestrale
-7.61%
Variazione Annuale
-6.58%
20 settembre, sabato