UZD: United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069
21.99 USD 0.18 (0.81%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UZD ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.82 e ad un massimo di 22.35.
Segui le dinamiche di United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.82 22.35
Intervallo Annuale
19.12 25.71
- Chiusura Precedente
- 22.17
- Apertura
- 22.35
- Bid
- 21.99
- Ask
- 22.29
- Minimo
- 21.82
- Massimo
- 22.35
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- -0.81%
- Variazione Mensile
- 5.27%
- Variazione Semestrale
- -7.61%
- Variazione Annuale
- -6.58%
20 settembre, sabato