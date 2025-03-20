クォートセクション
UZD: United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069

22.17 USD 0.03 (0.14%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UZDの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり22.07の安値と22.23の高値で取引されました。

United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.07 22.23
1年のレンジ
19.12 25.71
以前の終値
22.20
始値
22.23
買値
22.17
買値
22.47
安値
22.07
高値
22.23
出来高
7
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
6.13%
6ヶ月の変化
-6.85%
1年の変化
-5.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K