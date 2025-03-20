Divisas / UZD
UZD: United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069
22.20 USD 0.18 (0.80%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UZD de hoy ha cambiado un -0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.20, mientras que el máximo ha alcanzado 22.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
UZD News
Rango diario
22.20 22.40
Rango anual
19.12 25.71
- Cierres anteriores
- 22.38
- Open
- 22.38
- Bid
- 22.20
- Ask
- 22.50
- Low
- 22.20
- High
- 22.40
- Volumen
- 57
- Cambio diario
- -0.80%
- Cambio mensual
- 6.27%
- Cambio a 6 meses
- -6.72%
- Cambio anual
- -5.69%
