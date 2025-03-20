CotationsSections
Devises / UZD
UZD: United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069

21.99 USD 0.18 (0.81%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UZD a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.82 et à un maximum de 22.35.

Suivez la dynamique United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
21.82 22.35
Range Annuel
19.12 25.71
Clôture Précédente
22.17
Ouverture
22.35
Bid
21.99
Ask
22.29
Plus Bas
21.82
Plus Haut
22.35
Volume
29
Changement quotidien
-0.81%
Changement Mensuel
5.27%
Changement à 6 Mois
-7.61%
Changement Annuel
-6.58%
