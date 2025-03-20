Moedas / UZD
UZD: United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069
22.22 USD 0.02 (0.09%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UZD para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.10 e o mais alto foi 22.23.
Veja a dinâmica do par de moedas United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
22.10 22.23
Faixa anual
19.12 25.71
- Fechamento anterior
- 22.20
- Open
- 22.23
- Bid
- 22.22
- Ask
- 22.52
- Low
- 22.10
- High
- 22.23
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 6.37%
- Mudança de 6 meses
- -6.64%
- Mudança anual
- -5.61%
