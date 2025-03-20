Währungen / UZD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UZD: United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069
22.17 USD 0.03 (0.14%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UZD hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.07 bis zu einem Hoch von 22.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die United States Cellular Corporation 6.250% Senior Notes due 2069-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UZD News
- Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Array Digital And Telephone and Data Systems: Closure Of T-Mobile Deal Creates Opportunity
- T-Mobile's Newly Launched Senior Unsecured Notes Are Fairly Priced (TMUSL) (TMUSI)
- United States Cellular Corporation (USM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- United States Cellular’s Transformation To Array Digital Puts Baby Bonds On Edge (UZF)
- U.S. Cellular And Telephone and Data Systems: Why The Preferreds Are Still A Buy (TDS)
Tagesspanne
22.07 22.23
Jahresspanne
19.12 25.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.20
- Eröffnung
- 22.23
- Bid
- 22.17
- Ask
- 22.47
- Tief
- 22.07
- Hoch
- 22.23
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 6.13%
- 6-Monatsänderung
- -6.85%
- Jahresänderung
- -5.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K