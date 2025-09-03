FiyatlarBölümler
UUUU: Energy Fuels Inc (Canada)

14.90 USD 0.82 (5.82%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UUUU fiyatı bugün 5.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.01 ve Yüksek fiyatı olarak 15.28 aralığında işlem gördü.

Energy Fuels Inc (Canada) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
14.01 15.28
Yıllık aralık
3.20 15.28
Önceki kapanış
14.08
Açılış
14.07
Satış
14.90
Alış
15.20
Düşük
14.01
Yüksek
15.28
Hacim
26.871 K
Günlük değişim
5.82%
Aylık değişim
35.70%
6 aylık değişim
296.28%
Yıllık değişim
168.95%
